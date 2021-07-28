Депутат думы Кургана, пытавшийся стать мэром, сдал мандат

Депутаты думы Кургана в среду, 28 июля, проголосовали за уход из городского парламента Романа Сергеечева. За то, чтобы Сергеечев сдал мандат, проголосовали все участники заседания, против высказался один человек – представитель партии КПРФ. В голосовании сегодня принимали участие 20 депутатов.

О своем решении добровольно отказаться от депутатского мандата Роман Сергеечев заявил 22 июля. В тот же день он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий и заявил, что намерен еще и выйти из партии «Единая Россия».

«Новый День» сообщал, что Сергеечев объяснил свой уход желанием заняться своим бизнесом и проектами, которые отнимают много сил и времени. Между тем, в нескольких местных тг-каналах сегодня сообщалась другая версия происходящего. И уход депутата может быть связан с недавними выборами главы Кургана, на которые он заявлялся, составив конкуренцию Елене Ситниковой, которая в итоге победила и заняла пост мэра областной столицы.

По мнению авторов тг-каналов, Сергеечев пытался уговорить нескольких единороссов проголосовать за него, хотя партия единогласно поддержала кандидатуру Ситниковой.

Курган, Дарья Котова

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