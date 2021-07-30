Курганцев попросили правильно сделать запасы воды перед остановкой «Арбинки» на 24 часа

Ресурсоснабжающая компания «Водный Союз» обратилась к жителям Кургана с просьбой заранее сделать запас воды перед тем, как на сутки будет остановлено водоснабжение.

Масштабное отключение воды начнется в ночь с пятницы на субботу. «Отключение продлится с 00-00 до 24-00 часов 31 июля, однако набирать воду лучше начать заранее, так как из-за большого разбора давление в сети снизится и до верхних этажей многоквартирных домов вода может не доходить», – обратились к курганцам в компании.

Как сообщал «Новый День», в Кургане на сутки 31 июля будет остановлена работа очистных сооружений «Арбинка». За 24 часа «Водный Союз» планирует присоединить к системе отремонтированный участок магистрального водовода протяженностью 715 метров.

На время проведения работ водоснабжение будет полностью отключено в Кургане, а также в пос. Юргамыш, с. Кетово, в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Отключение водоснабжения 31 июля не коснется микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

К полуночи 31 июля система водоснабжения должна быть запущена, а стабилизировать давление в сети микрорайонов Путейский, Рябково, Карчевская роща, ст. Галкино, на ул. 2-Часовая, ул. Дзержинского, ул. Автозаводская ремонтники обещают к 12-00 часам 1 августа.

Коммунальщики также заранее предупредили, что после восстановления водоснабжения в течение дня, 1 августа, для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. Также после запуска системы пробы воды (на соответствие нормам и требованиям СанПиН) будут отбираться на 16-ти контрольных точках.

Генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников обратился к жителям Кургана с просьбой потерпеть неудобства, так как отключить «Арбинку» – это производственная необходимость. «В конце прошлого года мы капитально отремонтировали ветхий участок водопровода, идущего непосредственно от очистных сооружений водопровода в город, но ввести его в работу не смогли, так как для этого требуется остановка сооружений. Сейчас эти работы будут проведены», – прокомментировал Овсянников. Он также добавил, что 31 июля при проведении работ будут задействованы более 150 человек.

Курган, Дарья Котова

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