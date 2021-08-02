Власти рассказали, как будет решена в Кургане проблема оживленной улицы без светофоров

На улице Мальцева в Кургане, где проводился масштабный дорожный ремонт, начнут устанавливать светофоры. Часть из них будет с кнопкой для пешеходов.

«Было много обращений в аккаунт губернатора Вадима Шумкова и на сайт «Обратись»: жителям сложно переходить многополосную дорогу. Завершилось проектирование, в августе проведем торги и на установку еще 7-ми светофорных объектов», – прокомментировал 2 августа заместитель губернатора, курирующий сферу ЖКХ, Анатолий Воробьев.

Как сообщал «Новый День», улица Мальцева в Заозерном ранее была признана непригодной для движения транспорта. В 2019 году началось строительство новой дороги, работы были разделены на два этапа. В общей сложности сумма лота превысила 315 млн рублей. Основной источник средств – федеральный бюджет.

С помощью светофоров в том числе будут разделены транспортные и пешеходные потоки на пересечении улицы Мальцева с улицами Алексеева и Витебского. Чтобы не парализовать движение по загруженной магистрали, пять новых светофоров будут оборудованы кнопками для пешеходов.

Курган, Дарья Котова

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