В Кургане ищут свидетелей смертельного ДТП с участием пенсионера

Под Курганом на федеральной трассе «Иртыш» произошло смертельное ДТП. На места аварии погиб один из водителей – мужчина 1947 года рождения.

Как уточнили в ГИБДД Кургана, 2 августа 45-летний мужчина на машине УАЗ ехала из Омска в Челябинск. На 263 км трассы «Иртыш» произошла авария. На регулируемом перекрестке столкнулись УАЗ и автомобиль ВАЗ-2132, за рулем которого находился пожилой мужчина. Пенсионер ехала в сторону поселка Рябково.

Водитель ВАЗ-2132 скончался на месте ДТП еще до приезда бригады скорой помощи. В УАЗике пострадал пассажир 1970 года рождения, которого доставили в Курганскую больницу скорой медицинской помощи в отделение нейрохирургии.

«Очевидцев, либо водителей, зафиксировавших данное дорожно-транспортное происшествие посредством видеорегистратора, просьба обратиться в ГИБДД УМВД России по г. Кургану по телефону: 25-64-90», – с такой просьбой 3 августа обратились автоинспекторы.

Курган, Дарья Котова

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