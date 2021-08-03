В Зауралье ремонтируют более 300 км межмуниципальных дорог

В Курганской области в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 350 км дорог. Из них 22 км – это магистрали Кургана, 328 км – внутрирегиональные дороги. Об этом 3 августа сообщила глава регионального департамента строительства и ЖКХ Ирина Саблукова.

Один из самых крупных проектов – ремонт дороги, которая связывает Альменевский и Куртамышский районы, где до конца октября в порядок приведут 72 км трассы.

Г-жа Саблукова уточнила, что в план работ вошли дороги межмуниципального значения Малышево – Альменево, Альменево – Ягодное – Рыбное – Долговка и Верхнее – Жуково – Долговка – Рыбное. Они составляют единый маршрут от села Малышево Альменевского района до села Верхнее Куртамышского района между дорогами регионального значения «Иртыш» – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана и Курган – Куртамыш – Целинное, отремонтированными ранее в 2019 – 2020 годах.

«В текущем году мы улучшим транспортную доступность сразу нескольких центральных и западных районов Курганской области, что позволит добраться с комфортом от Кургана до Куртамыша, Целинного, Альменево, Шумихи и близлежащих населенных пунктов», – прокомментировала Саблукова.

Как сообщал «Новый День», в минувшем году на дорожную кампанию в Курганской области было потрачено 3 млрд рублей, в их числе и средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году сумма затрат превысит 7 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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