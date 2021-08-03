Мэр Кургана выступила с обращением из-за прививок от Covid-19

Глава Кургана Елена Ситникова во вторник, 3 августа, вакцинировалась от коронавируса. После того, как мэр Ситникова получит второй компонент привики, ей будет выдан сертификат с QR-кодом. «Я призываю всех не бояться прививок, вакцинироваться и следить за своим здоровьем», – обратилась к курганцам глава города.

На сегодняшний момент дефицита препарата для вакцинирования в Курганской области нет. Жители областной столицы активно записываются на прививки. Как уточнили сотрудники городской поликлиники №2, только в их медучреждении ежедневно прививают 600-700 человек.

Уровень заболеваемости в Курганской области в последние дни стабилен: порядка 130 новых случаев заражения в сутки. Всего с начала пандемии в регионе было поставлено более 26 тыс. диагнозов Covid-19. В Зауралье сейчас развернуты 82 стационарных пункта вакцинации. Плюс временные пункты, открытые в торговых центрах и офисах МФЦ Кургана. Полный курс вакцинации препаратом «Спутник V» прошли более 145 тыс. человек. Первый комплект вакцины получили почти 200 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

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