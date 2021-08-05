Травмы серьезные: в Кургане подросток попал в двойное ДТП

В Кургане на улице Пугачева на регулируемом пешеходном переходе водитель иномарки сбил 17-летнего юношу. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД Кургана, от удара несовершеннолетнего пешехода отбросило на другой автомобиль.

ДТП произошло вечером 4 августа. Пешеход 2004 года рождения переходил дорогу по правилам – на зеленый сигнал светофора, в это время его сбил водитель FAW 1967 года рождения. Мужчина поворачивал с бульвара Мира на ул. Пугачева. Мальчика от удара отбросило на машину Scoda, водитель которой остановился у пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Автоинспекторы сообщают, что с места аварии подростка с серьезными травмами увезли в детскую больницу имени «Красного креста». Виновник ДТП был трезв.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.08.21

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