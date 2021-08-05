В ковидный госпиталь Кургана вновь прибыли военные медики

Военные медики вновь окажут помощь Курганской области. Как сообщили 5 августа в правительстве Курганской области, в регион уже прибыли два реаниматолога-анестезиолога, инфекционист, а также два курсанта. Все они специалисты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии.

Бригада военных врачей будет работать в ковидном госпитале городской больницы №2. «Прибытие специалистов является ответом на запрос правительства Курганской области. Наибольшую потребность регион испытывает в анестезиологах-реаниматологах и анестезистках. Регион очень благодарен за оказанную ими помощь», – сообщает в официальном телеграм-канале правительства Курганской области.

Во время второй волны коронавируса сводный отряд специалистов из Санкт-Петербурга уже помогал курганским медикам. В больницы области в конце 2020 года прибыли инфекционисты, анастезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты. Помощь Зауралью в период пандемии коронавирусной инфекции оказывалась по просьбе курганского губернатора Вадима Шумкова. Он тогда обратился в правительство РФ в связи с ухудшением эпидобстановки.

В Курганской области ежедневно фиксируется не менее 130 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 5 августа лабораторно подтверждено 133 диагноза Covid-19. Из них 41 зарегистрирован в Кургане, остальные – в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Катайском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

Сначала пандемии в регионе коронавирусом заболели 26 тыс. 549 человек.

Курган, Дарья Котова

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