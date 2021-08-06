В Кургане почти до зимы перекроют загруженную улицу в районе Центрального рынка

В Кургане с сегодняшнего дня, 6 августа, до 15 ноября для движения транспорта закрывается участок улицы Куйбышева. Как сообщили в администрации Кургана, из-за проведения ремонтных работ ул. Куйбышева перекроют на участке от ул. Пролетарская до ул. Кравченко.

По загруженной ул. Куйбышева проезжает много автобусов. До середины ноября их маршруты изменены. Пришлось скорректировать более 20 маршрутов. По данным мэрии Кургана автобусы теперь будут объезжать ремонтируемый участок так:

маршруты №№ 307, 403 – ул. Пролетарская, Советская, Савельева, К. Маркса и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– маршруты №№ 2, 323, 319 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– маршруты №№ 5, 42, 327, 328, 342, 381, 388 – ул. Пролетарская, Советская, Блюхера, К. Маркса и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;

– маршруты №№ 339, 26 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева, Сибирская, Б. Петрова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– маршрут № 309 – ул. Пролетарская, Советская, Савельева, Сибирская, Б. Петрова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– маршрут № 329 – ул. К. Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном – ул. Пролетарская, Советская, В. Блюхера и далее по маршруту;

– маршруты №№ 10, 72,75, 341, 359, 378 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, В. Блюхера и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.08.21

В ковидный госпиталь Кургана вновь прибыли военные медики. / Травмы серьезные: в Кургане подросток попал в двойное ДТП. / Уральский полпред назвал главное «экономическое» преимущество Зауралья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»