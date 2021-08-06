В Зауралье рабочий во время ремонта дома сорвался и упал с пятого этажа

В Шадринске погиб молодой мужчина 1988 года рождения. Он утеплял и герметизировал межпанельные швы на фасаде многоквартирного дома и упал с высоты 5-ого этажа.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 5 августа. Мужчина скончался на месте трагедии до приезда скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, мужчина был допущен к выполнению работ без проведения инструктажа по технике безопасности, а также без соответствующего допуска к работам на высоте и навыков безопасной работы со страховочной системой и снаряжением», – сообщили 6 августа в региональном Следкоме.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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