В Кургане запланировано массовое отключение газа

В Кургане в два этапа пройдет массовое отключение газоснабжения. АО «Газпром газораспределение Курган» проводит внеплановые работы на сетях газораспредления.

Как уточнили в администрации областной столицы, кратковременное отключение запланировано на понедельник, 9 августа. До 17 часов ресурс будет отключен в микрорайоне Смолино, в двух СНТ – «Автомобилист» и «Лесное». Также без газа останутся ПК «Наука», «Ключи» и ПДК «Ягодка».

Второй этап отключений будет масштабнее: с 9 до 12 августа включительно. Под ограничение попадают десятки улиц, частных домовладений и многоквартирников.

«Абоненты, проживающие по вышеуказанным адресам, предупреждены о временном прекращении газоснабжения через информационные объявления на стендах», – сообщили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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