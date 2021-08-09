Курганский губернатор Шумков написал колонку про типичную породу управленцев: «это невозможно»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте во «ВКонтакте» написал авторскую колонку, в которой рассказал о том, что люди боятся трудностей и на любое задание отвечают фразой «это невозможно».

«Это невозможно». Если бы вы знали, сколько раз за эти два года я слышал эту фразу....))) Такое ощущение, что отдельным мальчикам, перед тем, как они становились мужчинами, а затем начальниками, её выбивали, как невидимое тату, на лбу. Ещё рот не успеешь открыть – хоть про ремонт двора, хоть про уборку улиц, или элементарное – вроде того, что надо качественно и своевременно делать свою работу, а не советовать другим. А в ответ тебе уже как заготовка: «это невозможно»», – рассуждает Шумков.

Но это не единственная установка многих из тех, кто ходит на работу и должен решать вопросы. «В порядке инновационного развития появились подварианты – «виноват кто-то другой, но не я», «у нас точно всё хуже, чем у всех остальных» и «мы самые-самые потерпевшие»))))», – добавил Шумков.

«Придуманный в головах» заколдованный круг мешает развитию региона, уверен губернатор. «В итоге регион с прекрасным климатом, хорошим ландшафтом, работящими людьми через такое восприятие в головах стал превращаться в территорию, которую не за что любить, а ещё лучше покинуть. Ведь здесь всё точно хуже, чем везде, и исправить «это невозможно», – продолжил руководитель области.

Шумков уверен, что нужно продолжать менять такое упадническое восприятие. И ситуация в Курганской области должна и будет меняться к лучшему.

«И чем дальше, тем таких изменений будет больше. И их основа, прежде всего, в наших головах. В том, что мы всё можем сделать сами. Надо лишь сложившуюся за десятилетия неверия, депрессии и отговорок формулировку «это невозможно» переделать во «всё возможно». Курган этого достоин. Здесь возможно всё доброе и хорошее. И мы этого достойны», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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