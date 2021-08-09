Власти Курганской области власти меняют приоритеты: бюджетная субсидия «подогреет» рынок малоэтажек

Курганские власти окончательно сменили приоритеты в жилищных программах: теперь субсидию на ипотеку граждане смогут получить только на малоэтажку и на частный дом (ИЖС). Новые правила введены с 16 августа 2021 года. Многоэтажки больше не входят в программу, соответственно, при покупке квартиры в МКД нельзя будет получить компенсацию на первый взнос по ипотеке. Такое решение принято по нескольким причинам: это стремление развивать современный формат малоэтажных посёлков и отказ застройщиков, которые возводят МКД, выполнять условие программы. В целом же региональный Депстрой всерьёз намерен изменить формат застройки в столице региона.

Предыстория: что за программа компенсации ипотеки?

Программа субсидирования первого взноса по ипотеке – это региональная курганская мера поддержки, введённая по инициативе губернатора Вадима Шумкова в 2019 году. Не во всех регионах такие программы действуют. Цели у неё были просты – стимулировать рынок жилой застройки (в Кургане всего несколько высоток и новых проектов практически нет), а также помочь гражданам в приобретении собственного жилья.

Оператором субсидий является КИЖК (курганская ипотечно-жилищная корпорация). Было одобрено за 2 года в общей сложности 789 заявок от граждан. На квартиру выдавали субсидии суммой до 300 тыс. рублей.

В 2021 года правительство ввело для застройщиков МКД новые условия: они должны продавать квартиры по минстроевской цене для переселения граждан (дети-сироты, аварийное жилья), и они должны показать «белую» зарплату у сотрудников не ниже среднеотраслевой (так власти хотели решить проблему «серых» зарплат). Однако строители посчитали, что эти требования властей избыточны и не подали заявок на участие в программе. В итоге получилось, что в регионе нет ни одного многоэтажного дома, где граждане смогут купить квартиру и получить компенсацию из бюджета.

Изменения: а на что теперь можно получить субсидию?

В четверг, 9 августа, члены правительства региона заявили: многоэтажки исключили из программы. Заявки от застройщиков принимать больше не будут. А субсидию можно будет получить только при покупке квартиры в малоэтажном доме (до четырёх этажей) или при строительстве домов с использованием ипотеки.

«Мы поменяли вектор поддержки с многоквартирных многоэтажных жилых домов на многоквартирные малоэтажные дома. Это соответствует общефедеральному тренду», – отметил на пресс-конференции заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Кстати, в 2021 году субсидий выдадут в два раза больше, чем в 2020 году.

Все граждане, которые купили квартиру в МКД по старым правилам, субсидию получат. Ориентировочный срок – 15 сентября. Об этом ранее говорили губернатор Вадим Шумков.

Будущее: как это отразиться на строительном рынке и на гражданах?

По версии властей, для застройщиков, которые возводят МКД, ничего не изменится: их рынок итак поддерживает льготная ипотека, которая для Курганской области сохранена. «Кроме того, регион ведёт активную работу по возведению инфраструктуры – детских садов, дорог, инженерных сетей. Ни для кого не секрет, что толчком для строительства МКД стало возведение дороги по Мальцева. Вы знаете, что мы по программе «Стимул» зашли в строительство детской поликлиники в Заозёрном. Идёт активная работа по благоустройству территорий. То есть всё то, что застройщики в советские времена брали на себя – регион сегодня берёт на себя. Строительство МКД поэтому будет продолжаться», – сообщила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

В Курганской области тех, кто покупал квартиры в многоэтажках, значительно меньше тех, кто строил или покупал собственный дом или с помощью ипотеки (70% именно такого жилья). Так что в наиболее востребованном сегменте субсидии остаются.

При этом по прогнозам Депстроя, в регионе будут активно развиваться проекты с таун-хаусами. Этому будут способствовать уже подготовленные под комплексное развитие территорий участки в Кургане. Первый – в Левашово, второй – в районе озера Чёрное. Эти проекты заинтересовали федеральных застройщиков, которые готовы возводить в рамках КРТ (комплексное развитие территорий) не только жильё, но и инфраструктуру.

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