В Курганской области коронавирус выявлен в 14-ти территориях

В Курганской области по состоянию на 10 августа выявлено 129 новых случаев коронавируса. Это чуть меньше, чем фиксировалось в предыдущие дни. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27 тыс. 195 человек.

К 10 августа в столице региона прибавилось 44 вновь инфицированных. Остальные случаи выявлены в Шадринске, в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском, Лебяжьевском, Шатровском муниципальных округах. Всего территорий.



За минувшие сутки по о выздоровлению были выписаны 186 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.08.21

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