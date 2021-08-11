В Кургане на пешеходном переходе сбили мужчину: его личность устанавливается

В Кургане в среду, 11 августа, на нерегулируемом пешеходном переходе сбили человека. Как сообщили «Новому Дню» в отделении ГИБДД Кургана, авария произошла в 11:55 на ул. Половинской, 10.

Пешеход переходил дорогу по зебре, его сбил водитель ВАЗ-2120. За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1985 года рождения.

Автоинспекторы не смогли уточнить, сколько лет пострадавшему. Его с места ДТП с травмами увезли на скорой в 1-ую городскую больницу. Данные мужчины сейчас устанавливаются.

На месте ДТП работают представители ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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