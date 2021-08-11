Чистая вода впервые за много лет: в Курганской области на решение давней проблемы выделили почти 100 миллионов

В Шатровском муниципальном округе к осени построят блочно-модульный комплекс по водоочистке. На решение проблемы губернатор Вадим Шумков направил более 90 млн рублей. Подрядчик уже определен, работы должны быть закончены к 30 ноября текущего года.

В среду, 11 августа, в село Шатрово заместитель губернатора Анатолий Воробьев провел выездное совещание. Жительница многоквартирного дома по улице Мира Инна Гидревич напомнила Воробьеву, что не раз обращалась с этим вопросом на протяжении многих лет к разным главам района и даже губернаторам. Но проблема не решалась.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, в строительство комплекса по проекту «Чистая вода» будет вложено 90,6 млн рублей. Генподрядчикк – ООО «Кванта+».

Заместитель губернатора Анатолий Воробьев отметил, что проблема очистки питьевой воды актуальна для многих городов и районов области. Аналогичные проблемы сейчас решаются в нескольких муниципальных образованиях.

«Общий объем финансирования, которое в 2021 году выделено на строительство и реконструкцию систем водоочистки в Курганской области, – 454,1 млн рублей. Помимо Шатровского МО, начинаем строить крупный водоочистной объект в Лебяжье. Кроме того, в Варгашах – канализационные очистные. Завершаем строительство очистных в Шадринске, Далматово и Каргаполье», – резюмировал Анатолий Воробьёв.

Курган, Шатрово, Дарья Котова

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