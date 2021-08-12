Губернатор Шумков договорился с федеральной структурой о поддержке бизнеса и самозанятых

Корпорация МСП («Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» , – прим. Ред.) и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ в четверг, 12 августа, подписали губернатор Вадим Шумков и генеральный директор корпорации Александр Исаевич. Цель соглашение – поддержка малого бизнеса и самозанятых граждан.
«Корпорация МСП – федеральная структура, которая встроена в систему мер государственной политики, направленных на поддержку бизнеса и экономики. У Корпорации есть достаточно большой портфель инструментов финансовой поддержки предпринимателей»,– прокомментировал Шумков.
Основные инструменты федеральной структуры – льготное финансирование инвестиционных проектов, сопровождение сделок с точки зрения комплексного формирования финансовых условий.
Г-н Исаевич заверил губернатора Шумкова, что Корпорация МСП планирует расширять охват предпринимателей и самозанятых мерами поддержки. Приоритетный для Корпорации вопрос – доступ к заёмным средствам для предпринимателей любого уровня, в том числе и микробизнеса.
«В ближайшее время мы запустим новый «зонтичный» механизм предоставления поручительств, который расширит доступ к кредитам тем предпринимателям, у которых нет достаточного залогового обеспечения», – отметил гендиректор Корпорации.
Он добавил, что «зонтичный» механизм с одной стороны позволит банкам снижать ставки по кредитам для бизнеса, а с другой – существенно увеличить количество предпринимателей, получивших финансовую поддержку, даже тем, кому раньше банки отказывали.
Курган, Дарья Котова
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