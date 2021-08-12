В Заурале опять насмерть разбился рабочий, упав с высоты

В Кургане на стройплощадке погиб рабочий. 34-летний штукатур-маляр упал с высоты. Как сообщили 12 августа в СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 4 августа на стройке в 11-ом микрорайоне, где возводится жилой комплекс. Мужчину с места трагедии увезли в больницу, но спустя несколько дней он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В рамках предварительного следствия допрашиваются сотрудники строительной организации, непосредственные очевидцы случившегося, истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований охраны труда на данном строительном объекте», – сообщили в региональном Избиркоме.

В Шадринске 5 августа произошла аналогичная трагедия, погиб мужчина 1988 года рождения. Он утеплял и герметизировал межпанельные швы на фасаде многоквартирного дома и упал с высоты 5-ого этажа. Мужчина скончался на месте трагедии до приезда скорой помощи.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.08.21

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