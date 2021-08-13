В Кургане на выходные запланировано массовое отключение воды

В Кургане в субботу, 14 августа, на улицах Куйбышева и Орлова водоснабщающая компания «Водный Союз» будет проводить работы. Без воды с 09:00 часов до 20:00 часов останутся десятки домов, более 10 улиц и один микрорайон – Кургансельмаш.

Как сообщает «Водный Союз», коммунальщики проведут замену запорной арматуры. Самое масштабное отключение будет на ул. Куйбышева, где без воды останутся следующие дома: № 80, 92, 108, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 137, 137а, 151, 153, 157, 155, 1576, 159, 114г, 144б, 148а, 144 строение 41, 144, 138, 140, 144а, 142а, 142, 144в, 146, 148, 144 г/1, 159а, 161, 163, 167, 169, 165, 171, 187, 177, 175, 179а, 181, 183, 185, 191 (Управление МЧС).

Также до вечера субботы ресурс не будет подаваться по следующим адресам: ул. Советская, № 196, ул. Орлова № 2, 6, ба, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9, ул. Сибирская №1а (ледовая арена «Юность»), 1 (Спорткомплекс им. Горбенко), За, 22, 56, 58, 2, 4а, 8к1, 8, 8 строение 2, 10, 12, 46, ул. Б.Петрова, №1, З, 9, 12, 14 и др.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.08.21

В Заурале опять насмерть разбился рабочий, упав с высоты. / Губернатор Шумков договорился с федеральной структурой о поддержке бизнеса и самозанятых. / Курганский губернатор Шумков проведет прямой эфир в соцсетях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»