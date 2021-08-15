В Курганской области во время пожара погибли 5 человек, двое из них – малолетние дети

В селе Звериноголовское Курганской области ночью 15 августа тушили пожар в трехквартирном деревянном доме. На месте возгорания обнаружены пять тел. В том числе погибли два маленьких ребенка 2015 и 2018 годов рождения.

Как сообщили в управлении МЧС Курганской области, в 3 часа ночи загорелся дом на ул. Гагарина, 54. «На момент прибытия подразделений трехквартирный бревенчатый дом был охвачен огнем на площади 100 кв. метров», – уточнили в оперативном ведомстве.

Локализация пожара была зафиксирована 3 часа 36 минут. Ликвидировать огонь полностью удалось только к 6 утра.

По данным СУ СКР по Курганской области, на месте трагедии обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей – 2015 и 2018 годов рождения. «Все погибшие находились в гостях в вышеуказанном доме», – добавили в региональном управлении МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина пожара пока не названа. Свою версию сегодня озвучит испытательная пожарная лаборатория. С родственниками погибших работают психологи.

Курган, Звериноголовский район, Дарья Котова

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