В Кургане из-за пожарных гидрантов на 12 часов отключат холодную воду

В Кургане во вторник, 17 июля, на 12 часов будет отключено холодное водоснабжение на улицах К. Мяготина, Зорге, Югова, Красина и Станционная.

Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный Союз», на ул. К Мяготина будет проводиться замена пожарных гидрантов. Водоснабжение будет остановлено с 09:00 часов до 21:00 часов.

«Будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. К.Мяготина № 58, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 85, 85/1, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 101, 101А (Школа интернат №60), 103; ул. Зорге № 48 (ЗАГС), 52, 52/1, 54; ул. Югова № 19; ул. Красина № 63а, ул. Станционная № 6 (Гимназия № 47)», – уточнили в «Водном Союзе».

Курган, Дарья Котова

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