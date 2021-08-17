На прямую линию с губернатором Шумковым поступило более 800 вопросов

На прямую линию с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поступило более 800 вопросов. Об этом «Новому Дню» сообщили в Центре управления регионом Курганской области (ЦУР).

Во вторник, 17 августа, губернатор Курганской области Вадим Шумков выйдет в прямой эфир, который будет транслироваться в официальном паблике ЦУР во «ВКонтакте». Сбор вопросов был объявлен заранее, обращения принимались ЦУР до 13 августа.

Заявителям предлагали заполнить специальную форму, в которой была просьба оставить электронный адрес. На запрос «Нового Дня» руководитель ЦУР Екатерина Кураева объяснила, что в этом случае авторы вопросов гарантированно получат ответ, даже если во время прямой трансляции модератор не успеет их задать главе региона. «Ответы на все вопросы, заданные заранее, заявители получат по электронной почте. Они будут заведены на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», – уточнила Кураева.

Эфир с губернатором назначен на 14 часов.

Курган, Дарья Котова

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