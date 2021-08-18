В Кургане до конца лета перекроют еще одну улицу

В Кургане с 18 до 31 августа будет закрыта для движения транспорта улица Савельева. Из-за ремонтных работ придется перекрывать участок от улицы Гоголя до улицы К. Маркса.

Как сообщили в мэрии Кургана, общественный транспорт на время перекрытия дороги сменит маршрут. Объезжать ул. Савельева придется автобусам № 330, 349, 329.

В Кургане из-за работ «Водного Союза» перекопаны несколько улиц. Также ведутся дорожные работы. С 6 августа и до глубокой осени будет закрыт участок улицы Куйбышева (от ул. Пролетарская до ул. Кравченко).Пришлось скорректировать более 20 автобусных маршрутов.

Курган, Дарья Котова

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