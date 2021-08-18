В Кургане иномарка вылетела на тротуар, есть пострадавшая

В Кургане в среду, 18 августа, в ДТП попали две иномарки. От удара одна машина вылетела на тротуар.

Об аварии сообщили несколько пабликов в социальной сети во «ВКонтакте». Уточнялось, что машины врезались у ЦУМа. В автоинспекции подтвердили, что ДТП произошло в районе ул. Куйбышева и ул. Ленина.

Водитель иномарки Chery повернул в неположенном месте и врезался в автомобиль Skoda, который от удара вылетел на пешеходную зону. С места ДТП в больницу увезли пассажирку Chery. Молодая женщина получила травмы.

Курган, Дарья Котова

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