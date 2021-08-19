В Курганскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

Медикам Курганской области доставили 24,4 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Сейчас партия маркируется, после чего препарат доставят в поликлиники региона.

Главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак рекомендовала зауральцам, кто еще не привился, воспользоваться препаратом «Спутник V». «Для создания устойчивого иммунного ответа первый раз лучше привиться вакциной «Спутник V», – отметила Оксана Сагайдак.

«Спутник Лайт» по рекомендации специалистов в приоритете для повторной вакцинации ранее вакцинированных, а также перенёсших COVID-19. Этот препарат рекомендован для ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии.

Уровень заболеваемости в Курганской области демонстрирует стабильность с начала лета. Ежедневно фиксируется порядка 130 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.08.21

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