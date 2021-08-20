В Кургане на День города изменили праздничную программу, но салют оставили

Глава Кургана Елена Ситникова 20 августа рассказала, в каком формате 21 августа пройдет День города. Из-за пандемии коронавируса праздничная афиша была скорректирована.

Все крупные культурно-массовые мероприятия отменены, использоваться будет формат мини-площадок. Их будет более 50.

В мэрии Кургана объяснили, что рассматривали три варианта проведения праздника: в режиме реального времени, в режиме онлайн и в усеченном формате. Выбор был сделан в пользу усеченной версии. И на центральной площади Кургана массовых мероприятий завтра не будет. В 22:00 часа – праздничный салют. Мэр Ситникова еще раз напомнила курганцам о необходимости соблюдения профилактических мер.

Глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов объяснил, что переписывать сценарий праздника вынудила «напряженная эпидемиологическая ситуация».

«Система здравоохранения Курганской области испытывает большие нагрузки. Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией отсутствует среди старшей возрастной категории граждан, и наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости трудоспособного возраста – категория граждан в возрасте 18-29 лет. Учитывая все это, мы постарались с администрацией Кургана сделать программу так, чтобы избежать массового скопления людей. Но гражданам следует не пренебрегать ношением масок, соблюдением социальной дистанции и другими профилактическим мероприятиями», – прокомментировал Хохлов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.08.21

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