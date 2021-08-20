В Зауралье зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших Covid-19

В Курганской области к 20 августа за сутки выявлено 133 новых случая коронавируса. Зафиксирован небольшой суточный прирост: сначала недели больше всего инфицированных было выявлено 17 августа, когда диагноз Covid-19 подтвердился у 131 человека.

За последние сутки заболевшие есть в Кургане (+ 42 новых случая), Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Петуховском, Лебяжьевском и Шумихинском муниципальных округах, Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии – 28, 5 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.08.21

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