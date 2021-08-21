Губернатор Шумков на День Кургана написал проникновенное обращение: ты сильный и красивый город

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в субботу, 21 августа, поздравил Курган и курганцев с Днем города. На своей странице во «ВКонтакте» глава региона разместил колонку, посвященную развитию областной столицы.

Шумков напомнил, что в 2019 году, когда он как губернатор впервые поздравлял Курган, не обещал моментальных преобразований. Тогда он объяснил, что на наведение порядка надо 2-3 года. «А затем ещё 2-3 года, чтобы превратить его из символа депрессии и разрухи в город, куда хочется приезжать и где хочется жить. Город где ты волен. Любить. Работать. И развиваться. Не прошло ещё и двух лет, а мы с вами идём с опережением по целому ряду направлений. Прежде всего потому, что одновременно с наведением порядка активно строим, ремонтируем, модернизируем, занимаемся реконструкцией, развиваемся», – написал Шумков.

В областной столице с 2019 года активно ремонтируются и строятся социальные объекты (больницы, школы, спортивные объекты, детские сады). Не прекращается благоустройство территорий, создаются связанные между собой рекреационные площадки. Не прекращается ремонт дворов и дорог. Помимо этого в Кургане создаются четыре индустриальных парка, запускаются новые промышленные предприятия.

«С днём рождения, наш любимый Курган. Как и живой человек, ты на дружбу отвечаешь дружбой, а на любовь отвечаешь любовью, даря всем твои возможности. Теперь твои часы идут в верном направлении. Потому что с каждым прожитым днём ты становишься только моложе, современнее и комфортнее. Ты хорошеешь. Обрастаешь экономическими и инфраструктурными мускулами. Эти изменения необратимы, а их динамика всё уверенне и мощнее. И это также самый лучший подарок», – написал Шумков.

Губернатор пообещал, что преобразования главного города Зауралья продолжатся.

«Ведь мы с тобой настоящие друзья, а значит, наши с тобой сегодняшние мечты – это твоя завтрашняя реальность. В которой ты сильный и красивый город. Город вольных и сильных людей. Где каждый волен. Волен любить и развиваться. Волен выбирать и реализовывать. Нам всем ещё предстоит для этого крепко поработать. Не подначивая, не подталкивая друг друга под локоть и не изводя жалобами и ненужными советами других вместо того, чтобы просто взять и сделать самому. Как и поступают всегда вольные люди. За тебя, Курган. Город вольных людей. Молодеющий, идущий к развитию и процветанию. Мечтай, люби и развивайся. С днём рождения тебя, наш любимый, наш вольный город», – резюмировал Шумков.

21 августа – День города Кургана, обастной столице исполнилось 342 года. Из-за эпидемиологической ситуации масштабные мероприятия были отменены, но традиционный салют из праздничной программы не вычеркнули.

Курган, Дарья Котова

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