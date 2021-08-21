В Курган приехал полпред Якушев и удивил зрителей, забив в парке трехочковый

В Курган в субботу, 21 августа, прибыл уральский полпред Владимир Якушев. Это уже третий за год визит полпреда в Курганскую область.

Как уточнили в пресс-службе курганского правительства, полномочный представитель президента в УФО Якушев сейчас находится в отпуске. В Курган он приехал на День города, который отмечается сегодня.

«Владимир Якушев совершит пешую прогулку по ЦПКиО и набережной, пообщается с губернатором Вадимом Шумковым и волонтерами. А вечером поздравит жителей с праздником на Троицкой площади», – сообщается в официальном телеграм-канале облправительства.

В ЦПКиО Якушев решил сыграть в баскетбол и его атакующий бросок оказался удачным. На глазах у зрителей Якушев забил трехочковый.

Курган, Дарья Котова

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