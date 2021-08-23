В Курганской области до 27 августа будет аномально жарко

На всей территории Курганской области до 27 августа ожидается аномальная жара с превышением климатической нормы на семь градусов и более.

Как сообщает региональное управление МЧС, ветра и осадков в ближайшие дни не будет. Дневные температуры в Кургане и по области ожидаются на уровне +34…+36 градусов.

Во вторник, 24 августа, прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс горимости леса. «До 27 августа по области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более», – предупредили в курганском управлении МЧС.

По данным курганского Центра гидрометеорологии, в понедельник, 23 августа, в Кургане будет малооблачно, ветер до 6 метров в секунду и жара +34…+36 градусов. Аналогичный прогноз распространяется на все Зауралье.

Курган, Дарья Котова

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