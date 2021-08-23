Без дистанта: курганские власти определились с форматом начала учебного года

Школьники Курганской области 1 сентября начнут учебный год в обычном режиме. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«1 сентября за парты сядут более чем 100 тысяч школьников, из них более 11 тысяч – первоклассники. Свои двери откроют 310 школ», – уточнили в облправительстве.

В первый день учебного года в регионе будут усилены меры безопасности, в том числе, на дорогах возле учебных заведений будут дежурить автоинспекторы. Сейчас в ГИБДД проверяют готовность школьных автобусов и водителей этого автотранспорта к началу учебного года. В Курганской области для подвоза учащихся к школам используется 402 автобуса.

Курган, Дарья Котова

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