В Зауралье уголовник до смерти забил свою старенькую маму

В городе Шумиха задержан и взят под стражу 58-летний мужчина, которого подозревают в жестоком избиении пенсионерки 1926 года рождения – матери подозреваемого. 95-летняя старушка скончалась в больнице через несколько дней после семейной трагедии.

Как сообщает 23 августа СУ СКР по Курганской области, жителю Шумихи предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, мужчина был пьян, когда избивал свою престарелую мать. Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что они поссорились. Свою вину задержанный уже признал.

В региональном Следкоме добавляют, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Шумиха, Курган, Дарья Котова

Шумиха, Курган. Другие новости 23.08.21

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