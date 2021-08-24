«Надо продержаться»: губернатор Шумков обратился к жителям Зауралья из-за лесных пожаров

В Курганской области, где установилась аномальная жара, возобновились лесные пожары. Губернатор Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм обратился к жителям региона с просьбой продержаться.

«Мы с вами очень неплохо справились с крайне непростой погодой в пик пожароопасного сезона, в первую очередь благодаря слаженной работе сотрудников лесопожарного центра, муниципальных постов и управления МЧС. Сейчас в регионе несколько пожаров, по ликвидации которых также идёт совместная работа. Осталось несколько дней. Надо продержаться», – написал Шумков.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продлится в Зауралье до 27 августа. Дневные температуры ожидаются на уровне +34…+36 градусов, что выше климатической нормы. Без дождей.

По данным регионального департамента природных ресурсов, на территории области действуют семь лесных пожаров. Из них шесть – в Далматовском районе, один в Катайском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Задействовано более 100 человек, более 40 единиц техники.

Население просят не сжигать траву, не разводить костры. Ранее Шумков в своем Инстаграм писал, что минимум 70% всех лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Курган, Дарья Котова

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