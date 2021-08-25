В Кургане в тридцатиградусную жару без холодной воды останутся несколько улиц и два микрорайона

В Кургане в четверг, 26 августа, запланировано массовое отключение воды. «Водный Союз» будет перекрывать водоснабжение из-за врезки новых участков водопровода и замены запорной арматуры.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, на 12 часов – с 09:00 до 21:00 часов, воды не будет в домах № 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20Бк1, 20Б, 21, 22, 22а, 23 (детсад «Радуга»), 24, 25, 26, 26А на улице Дзержинского.

Также 26 августа ресурс частично не будет подаваться в микрорайонах № 6 и 11. А частный сектор на ул. Садовая останется в четверг без воды с 09:00 до 24:00 часов. Там коммунальщики перекроют водоснабжение из-за врезки водопровода.

Курган, Дарья Котова

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