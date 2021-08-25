В Курганской области по вине водителей без прав в 2021 году погибли 11 человек

С начала 2021 года в Курганской области произошло 57 ДТП с участием водителей, у которых нет водительских прав. Погибли 11 человек, 69 человек получили травмы. Такие данные 25 августа привели в региональном управлении ГИБДД.

Автоинспекторы уточнили, что речь идет о водителях, у которых либо вообще нет водительских «корочек», либо водители были лишены водительских удостоверений за нарушения правил дорожного движения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в текущем году выявлено более 2600 лиц, управлявших транспортом, не имеющих водительских удостоверений. Все они привлечены к административной ответственности», – уточнили в ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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