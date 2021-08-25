В Зауралье сгорел промышленный склад предприятия по переработке пластмассы

В Шадринске в среду, 25 августа, загорелся промышленный склад площадью 2 тыс. квадратов. В управлении МЧС Курганской области уточнили, что пострадавших нет. Эвакуировать людей не пришлось, работники склада сами покинули горящее здание.

Сигнал о возгорании поступил сегодня в 18:17 часов: на ул. Тюменская, 2 загорелось здание предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков.

МЧСники, прибывшие на место, обнаружили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация работников не потребовалась, они покинули здание самостоятельно. В настоящее время на месте работают 53 человека личного состава и 20 единиц техники, прибыл пожарный поезд», – уточнили в оперативном ведомстве.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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