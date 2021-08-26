В Кургане вандалы за год разбили почти 30 новых остановок, досталось и «умным павильонам»

В Кургане вандалы с начала года разбили 28 остановочных павильонов. Некоторые остановки разбивались не единожды. Администрация города подала в УМВД Курганской области 32 заявления, об этом заявила мэр Кургана Елена Ситникова.

Чаще всего злоумышленники ломали стеклянные остановочные павильоны. Разбиты 28. Пострадали и 3 «умных павильона».

В прошлом году, когда мэрия Кургана запустила программу по массовой замене старых остановочных павильонов на новые, губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в областной столице не будут устанавливать «железобетонные павильоны для дебилов». Шумков подтвердил, что вандалы регулярно то разрисовывают, то разбивают такие объекты, но менять облик города из-за таких людей никто не перестанет.

«Знаю, что это вызывает ожесточенные споры и нередко ругань, вплоть до взаимных оскорблений и предложений ставить железобетонные остановки «для дебилов», как пишут наиболее горячие головы. Друзья... Мы ставили и будем ставить остановки для людей, поскольку именно они живут в этом городе», – написал год назад Вадим Шумков в своем Инстаграм.

Как сообщал «Новый День», в Кургане, помимо стеклянных павильонов установили несколько «умных комплексов». Они оснащены USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло.

Курган, Дарья Котова

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