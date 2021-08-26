Погуляла с внуками: в Зауралье пенсионерка слетела с детской карусели

В Шадринске возбуждено уголовное дело из-за несчастного случая в парке им. М.Ф. Кельдюшева. 58-летняя женщина хотела покатать внуков на детском аттракционе, но слетела с карусели.

Как сообщили 26 августа в СУ СКР по Курганской области, травмы получила женщина 1963 года рождения. Она пришла в парк с внуками, купила билеты на аттракцион, усадила детей. В это время контролер-оператор, не убедившись, что все посетители заняли свои места, запустила аттракцион.

«В результате начала движения аттракциона пенсионерка упала на металлические основание конструкции, а затем на землю, получив телесные повреждения», – сообщили в региональном Следкоме. Из парка женщину увезли на скорой.

«Степень тяжести вреда здоровью будет установлена по результатам назначенной медицинской экспертизы», – уточнили в СУ СКР по Курганской области. Уголовное дело возбуждено по ст. ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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