Проекты двух исторических парков в Зауралье получат федеральные деньги на благоустройство

Рекреационно-ландшафтный парк им. Кельдюшева в Шадринске и парк «Пчёлкина горка» в Куртамыше будут приведены в порядок за счет федеральных средств. Проекты благоустройства этих территорий победили в конкурсе, объявленном Минстроем РФ. Строительство парков начнется в 2022 году.

На конкурс направлялись проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Со всей России поступило 330 заявок. Правительство Курганской области отправляло шесть проектов, два из которых были признаны лучшими. До конкурса дизайн парков обсуждали горожане.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова отметила, что качество проработки курганских дизайн-проектов было достаточно высоким, гораздо выше, чем в предыдущие годы.

Парк в историческом центре Шадринска был заложен в 1882 году купцом Кельдюшевым.Он не благоустраивался почти полвека: территория утратила историческую аутентичность и заложенную исторически концепцию. «После обсуждения с горожанами решено было отправить на конкурс именно этот парк. Архитекторы постарались вернуть исторический облик территории и в то же время учесть все пожелания жителей. Чтобы вернуть территории статус и вид пейзажного парка, здесь высадят дополнительные деревья. Городской сад обладает уникальной экосистемой – пруд, водный канал и даже представители фауны – ондатры, не покидают парк. Жители просили сохранить эту уникальную среду и фауну», – уточнил заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Данил Вольман.

Куртамышский парк «Пчёлкина горка» также расположен в центре города. Парк особенный – он на склоне, поэтому архитекторы вписали в проект террасный амфитеатр. Также предполагается, что парк будет местом активного отдыха горожан – летом здесь планируется проводить скачки, а зимой – устраивать лыжные и сноубордические спуски.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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