В Курганской области аномальная жара сменится на заморозки

В Курганской области с 30 августа прогнозируются заморозки до – 2 градусов. По данным регионального Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минусовая температура местами ожидается ночью по области, в Кургане ночью похолодает до +4 градусов.

В администрации Кургана в понедельник, 30 августа, предупредили, что заморозки продержатся до 2 сентября. «По 2 сентября в ночные часы местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурой до – 2 градусов. Понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры», – сообщает мэрия Кургана.

В Центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняют, что в ближайшие дни дневная температура в Кургане прогнозируется на уровне +18…+20 градусов, по области +16 градусов.

Последняя неделя августа в Зауралье была аномально жаркой – до +38 градусов, температура воздуха превышала климатическую норму на 7-9 градусов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.08.21

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