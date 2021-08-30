В Зауралье «обезвоженной» территории выделили деньги на бурение новой скважины

Правительство Курганской области гарантировало выделение средств на бурение новой скважины в селе Красная Нива. Об этом заявил глава Шадринского района Сергей Копылов. Действующая скважина, от которой воду получают почти 700 человек, практически вышла из строя.

Для села Красная Нива нехватка воды – серьезная проблема. Действующая скважина частично заилена и не поддаётся прочистке, из-за чего еще и насосы часто выходят из строя. К «пустой» скважине сейчас подпитаны 250 объектов, включая 19 многоквартирных домов.

«Есть гарантия выделения нашему району более 1 млн рублей на бурение новой скважины. Администрация района взяла на себя затраты на изготовление проектно-сметной документации на этот объект. Но даже наличие новой скважины не решит проблему. Необходимо менять линейную часть водопровода, и участие в этом необходимо принимать самим жителям», – отметил Сергей Копылов и добавил, что примеры такого совместного решения проблемы водоснабжения в районе есть. В некоторых населенных пунктах жители своими деньгами частично вкладывались в замену старых труб.

По данным администрации района, замена водопровода и обустройство водонапорной башни обойдётся ориентировочно от 5000 до 8500 рублей на абонента (дом, квартира). Для сбора средств жителям необходимо создать инициативную группу и приступить к сбору финансов, а всю организационную работу по поиску подрядчика, по непосредственному проведению работ возьмут на себя администрации сельского совета и района.

В Курганской области несколько территорий имеют серьезные проблемы с водоснабжением. За последние несколько десятков лет в регионе почти ничего не вкладывалось в водоподготовку и водоснабжение. Нужно строить сотни километров новых сетей.

В середине августа губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте» перечислил проекты по водоснабжению, которые уже завершены или только планируются. Власти занялись системой водоотведения Кургана, строятся новые очистные в Далматово, Варгашах, Каргаполье. Новые сети прокладываются в Половинском, Шумихинском, Макушинском районах.

Шадринский район, Курган, Дарья Котова

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