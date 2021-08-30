В Зауралье прямо под проводами электролинии обнаружено взрывное устройство

В Курганской области в селе Половинное разминировали боеприпас. Как сообщает 30 августа курганское управление Росгвардии, прямо возле опоры ЛЭП была обнаружена ручная граната.

Опасная находка лежала на ул. Победы в селе Половинное. На место была вызвана группа разминирования ОМОН. Саперы объяснили, что это ручная граната Ф-1 без предохранительной чеки. Граната со следами глубокой коррозии. Откуда она там взялась и сколько пролежала – неизвестно.

«Боеприпас был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности», – сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Курган, Дарья Котова

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