Для школ и больниц Курганской области закупят почти 70 автобусов и «скорых»

Для школ Курганской области до конца года закупят 52 школьных автобуса. Медикам поступит 17 новых машин скорой помощи. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Новый автопарк закупит и передаст в региону Минтранс РФ. Это не первая партия машин за 2019-2020 годы, которые закупались за счет федерального бюджета.

«За три последних года автопарк наших школ пополнился 161 новым автобусом. Больницы за два года получили 65 машин скорой помощи, в этом году – 78 машин неотложной помощи. Впервые за многие годы школьный и медицинский автопарк так значительно обновился. Это, безусловно, позволяет и повысить качество медицинской помощи, и обеспечить комфортные и безопасные условия доставки детей на занятия, соревнования и экскурсии. Департамент здравоохранения и Департамент образования и науки уже готовят предложения по распределению новых автобусов и скорых по районам и городам. Они должны поступить в регион до конца 2021 года», – прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

В Курганской области для подвоза учащихся к школам используется 402 автобуса. Автопарк автомобилей скорой медицинской помощи – 132 единицы.

Курган, Дарья Котова

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