В Кургане 1 сентября закроются алкомагазины

В Кургане 1 сентября вводится запрет на продажу алкоголя. В первый день учебного года спиртное не будут продавать с 08:00 часов до 23:00 часов, сообщается в постановлении администрации Кургана.

На точки общепита запрет не распространяется: в кафе и ресторанах розничная продажа алкоголя 1 сентября не запрещена.

Как ранее сообщали в пресс-службе курганского губернатора, школьники Курганской области 1 сентября начнут учебный год в обычном режиме. «1 сентября за парты сядут более чем 100 тысяч школьников, из них более 11 тысяч – первоклассники. Свои двери откроют 310 школ», – уточнили в областном правительстве.

Курган, Дарья Котова

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