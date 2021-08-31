В Зауралье ищут водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

В Курганской области неустановленный водитель сбил женщину 1964 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Водителя смертельного ДТП пока не могут найти: он скрылся с места аварии.

Как уточнили в ГИБДД по Курганской области, трагедия произошла вечером 28 августа в поселке Мишкино у дома №19 по ул. И. Лукина. Рядом с женщиной, которую сбил неустановленный водитель, находились девушка и младенец в коляске. Они не пострадали.

Предположительно, водитель ехал на автомобиле Лада Калина темного цвета. «На заднем стекле транспортного средства, со слов свидетелей, имеется наклейка светлого цвета. Полицейские призывают граждан оказать содействие в розыске виновника ДТП», – обратились к заральцам автоинспекторы.

Курган, Мишкинский район, Дарья Котова

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