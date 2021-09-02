В Кургане устранить аварию на магистральном водопроводе мешает «неожиданное препятствие»

Крупная коммунальная авария, из-за которой пришлось сбросить напор воды в Кургане, еще не устранена. Как сообщили 2 сентября в компании «Водный Союз», аварийные работы велись всю ночь, но мешает монолитное строение.

«Всю ночь сотрудники «Водного Союза» боролись с утечкой. Неожиданным препятствием на пути устранения аварии стал монолитное бетонное строение, которое закрывало доступ к трубе. Руководством компании было принято решение оперативно переоборудовать экскаватор: вместо ковша на нем был смонтирован гидромолот. Также препятствием является постоянное поступление воды в раскопку. Ее откачивают специальным установками», – сообщается на сайте «Водного Союза».

Главный инженер компании Яков Арапов напомнил, что на устранение аварийной ситуации у ресурсоснабжающей компании есть сутки.

Как сообщал «Новый День», 1 сентября на перекрестке улиц Невежина-Бажова произошла авария на водопроводе. Это водовод от очистных сооружений водопровода «Арбинка» и он питает весь город. Для устранения внештатной ситуации пришлось скинуть давление в городской сети. «Идеальным вариантом стала бы полная остановка водоснабжения города, но тогда без воды остались бы не только потребители, но и социальные учреждения города: детские сады, больницы, спецучреждения. Поэтому устранение аварии ведется при пониженном давлении в сети», – объяснили в ресурсоснабжающей организации.

Курган. Другие новости 01.09.21

В Кургане из-за аварии скинули давление на водопроводе. / В Зауралье в суд передано дело педофила, который развращал малолетних детей в соцсетях. / Зауральцев с 1 сентября поздравили уральский полпред и курганский губернатор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»