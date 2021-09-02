В Зауралье полиция задержала водителя смертельного ДТП, сбежавшего в августе с места аварии

В поселке Мишкино задержан водитель смертельного ДТП, который 28 августа сбил женщину 1964 года рождения и сбежал с места аварии.

«44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил наезд на 57-летнюю женщину, которая вместе с дочерью и ее 11-месячным ребенком, находящимся в детской коляске, шли по краю проезжей части в попутном направлении», – сообщили 2 сентября в УМВД по Курганской области.

«Новый День» сообщал, что пострадавшую с места ДТП госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась. Водитель с места ДТП тогда скрылся. Было лишь известно, что искать нужно автомобиль Лада «Калина» темного цвета.

Трагедия, напомним, произошла вечером 28 августа в поселке Мишкино у дома №19 по ул. И. Лукина. В отношении 44-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Курган, Дарья Котова

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