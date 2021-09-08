В Курганскую область вновь приехал уральский полпред: четвертый визит за год

В Курганскую область в среду, 8 августа, с визитом прибыл уральский полпред Владимир Якушев. Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора, полномочный представитель президента в УрФО и глава региона Вадим Шумков планируют посетить три муниципалитета.

Сейчас они находятся в Далматово, на территории индустриального парка в формате greenfield – площадка с подведёнными коммуникациями, на которой можно строить производство. Для резидентов индустриального парка предусмотрены преференции, налоговые в том числе.

«Также побывают в парке «Берёзовая роща», который благоустраивают: тут обустраивают спортивные и игровые площадки. Участники пройдут по обновляемому гостевому маршруту к Далматовскому монастырю – его также реконструируют. В программе в Далматово посещение районной больницы, школы и детского сада», – уточнили в пресс-службе губернатора.

Затем Шумков и Якушев отправятся в Шадринский район и Шадринск. Во всех территориях полпред Якушев планирует осмотреть социальные и промышленные объекты, а также объекты благоустройства.

За 2021 год это четвертый визит Владимира Якушева в Курганскую область. Совсем недавно, 21 августа, он в свой отпуск прибыл в Курган на День города. Как сообщал «Новый День», Владимир Якушев совершит пешую прогулку по ЦПКиО и набережной, пообщается с губернатором Вадимом Шумковым и волонтерами. В ЦПКиО Якушев решил сыграть в баскетбол и его атакующий бросок оказался удачным. На глазах у зрителей полпред забил трехочковый.

Курган, Дарья Котова

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