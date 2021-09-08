Уральский полпред Якушев прокомментировал улыбки жителей Курганской области

Уральский полпред Владимир Якушев, который в 8 сентября провел в Зауралье, высказал уверенность, что Курганская область будет прирастать инвесторами. Об этом он заявил, посетив инвестплощадки и отремонтированные социальные объекты в муниципалитетах региона.

«Люди здесь достаточно хорошо понимают, что такое инвестиционный климат, какой запрос идёт от инвесторов. Все направления, по которым сегодня двигаются, выбраны верно. Это и предоставление необходимых площадок с сетями, чтобы начинать бизнес, и возможность бюджетной финансовой поддержки, и помощь в поиске подготовленной рабочей силы. Это и благоустройство, создание комфортной городской среды. Улыбающиеся на улицах люди – это тоже часть инвестиционного климата», – прокомментировал Якушев. Он также добавил, что при межрегиональной конкуренции за инвесторов именно в Курганской области их количество будет расти.

Как сообщал «Новый День», 8 сентября полномочный представитель президента посетил Курган, Далматовский и Шадринский районы. Помимо социальных объектов он осмотрел инвестиционные площадки. Наше агентство подробно сообщало, что на территории Курганской области в данный момент запускаются девять индустриальных парков.

Сегодня Владимир Якушев проинспектировал некоторые из них. Так, в Шадринске полпред заехал на завод ШААЗ, на базе которого еще только готовятся построить индустриальный парк и запустить его в 2022 году. Инвестиционные вливания – почти 400 млн рублей. Предполагается, что мощности ШААЗ отдадут под двух резидентов – производители шахтных самосвалов и электрических жгутов для автомобильной техники и дизель-генераторных установок. Только два этих резидента дадут региону 115 новых рабочих мест. В присутствии Якушева в Шадринске сегодня после капитального ремонта также открыли поликлинику Шадринской ЦРБ.



Многие важнейшие вопросы, как отметил сегодня губернатор Вадим Шумков, в области приходиться начинать с нуля: «С учётом наших скоростей, динамики и амбиций команды, я полагаю, что из позиций догоняющих мы достаточно быстро выйдем на передовую позицию. Но для этого надо поработать. Все индустриальные площадки в Курганской области сегодня готовятся с поддержкой государства, практически каждый проект получает поддержку на приобретение нового оборудования».

Как сообщал «Новый День», сегодняшний свой визит в Курганскую область Якушев начал с осмотра Далматовского района. Там также запускается индустриальный парк в формате greenfield. Попутно политик оценил благоустройство Далматово, где стоится гостевой маршрут к Далматовскому монастырю. Сам монастырь в несколько этапов пришлось восстанавливать.

Курган, Дарья Котова

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