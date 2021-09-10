В Зауралье вновь нашли взрывное устройство: прямо на грядке

В Курганской области саперам вновь пришлось разминировать боеприпас. Как сообщает 10 сентября курганское управление Росгвардии, опасную находку нашли на приусадебном участке во время вспашки земельного участка в селе Лихачи Варгашинского района.

На место была вызвана группа разминирования. «Прибывшие специалисты ОМОН Росгвардии установили, что граната была со следами глубокой коррозии с обломанным запалом, она могла представлять опасность для окружающих», – прокомментировали в силовом ведомстве.

Боеприпас с соблюдением мер безопасности был транспортирован в безопасное место и уничтожен.

Аналогичную находку курганским саперам пришлось ликвидировать 30 сентября 2021 года. Граната Ф-1 со следами глубокой коррозии была обнаружена селе Половинное. Ручная граната без предохранительной чеки лежала прямо возле опоры ЛЭП.

Курган, Варгаши, Дарья Котова

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